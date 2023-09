Fabrizio Corona difende Belen Rodriguez da Cattelan | “Se sta male va lasciata stare!” | la reazione dopo il monologo

(Di mercoledì 27 settembre 2023)continua ad essere nella testa di, chel’intervento di Alessandro, è intervenuto in difesa dell’argentina. Poco prima, ospite di Belve, l’ex re dei paparazzi aveva parlato dellaammettendo i suoi errori.e la difesa diha ammesso a Francesca Fagnani di aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Belen Rodriguez continua ad essere nella testa di, che dopo l'intervento di Alessandro Cattelan , è intervenuto in difesa dell'argentina. Poco prima, ospite di Belve, l'ex re dei paparazzi aveva parlato della Rodriguez ammettendo i ..., noto ex paparazzo, si apre in un'intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve . Durante l'intervista, in un momento di sinceritàrivela: ' Ho cominciato a indossare ...

Fabrizio Corona difende Belen e insulta Alessandro Cattelan: “Uomo medio senza talento e sopravvalutato” la Repubblica

Fabrizio Corona provoca Cattelan: Invece di infamare Belen, fammi una statua e sistemati i capelli Fanpage.it

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo, si apre in un'intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve. Durante l’intervista, in un momento di sincerità Fabrizio rivela: “Ho cominciato a indossare una ...Belen è tornata sui social dopo alcuni giorni in cui era assente. Da qualche giorno prima del suo compleanno, il 20 settembre, la showgirl argentina aveva messo da parte i social ...