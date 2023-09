Fabrizio Corona | “Carlos non è la persona per me più importante Nina Moric sta male? Colpa mi”

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 27 settembre 2023), intervenendo nel programma di Francesca Fagnani per Belve, si apre senza riserve. Ora al traguardo dei cinquant’anni e dopo una detenzione di una decade, l’ex monarca dei fotografi mostra di conservare l’essenza che lo ha reso noto. Ha dichiarato, durante un momento di trasparenza, “Non ero così” e ha aggiunto, “Ho cominciato a indossare una maschera intorno ai 20 anni e poi sono diventato io stesso quella maschera“. Malgrado gli anni lontano dallo scenario pubblico, è dell’opinione di non aver mai perso il suo fascino: “La mia carriera è stabile. Ho sempre avuto una compagna mediatica e quando non l’avevo, creavo uno scoop finto: Belén mi lasciava,mi picchiava, tutto costruito da me. Oggi ho una fidanzata che non conosce nessuno e continuo a rimanere nel cono di luce.” La questione della dipendenza medicinale Al ...