Fabio Concato | Sicilia la raffinatezza poetica

(Di mercoledì 27 settembre 2023) di un Musico Ambulante, eventi al Teatro Massimo e al Metropolitan a Catania Delicato, intimista, personal:è fra i pochi artisti ad aver compreso la bellezza di far vivere le proprie intuizioni spostandosi verso la gente. Torna incon il Musico ambulante tour per due date: il 2 novembre al teatro Metropolitan di Catania e il 3 novembre al teatro Al Massimo di Palermo. Uno spettacolo prodotto da Marco Borzatta per Luna di miele Produzioni srl, organizzato e promosso da Eventi Olimpo. Premio Tenco 2022,ha una stretta familiarità con il jazz per la sua caratteristica armonia musicale. Dal vivo in versione teatrale, propone un concerto improntato sulla melodia e sulla parola, tra il serio e il faceto. Dagli esordi discografici ad oggi. Un’occasione per ascoltare, non solo i grandi ...

Fabio Concato , voce inconfondibile della musica italiana, continua a incantare con la sua arte in giro per l’Italia. Il cantautore […]

Delicato, intimista, personale.è fra i pochi artisti ad aver compreso la bellezza di far vivere le proprie intuizioni spostandosi verso la gente. Torna in Sicilia con il Musico ambulante tour per due date: il 2 ...Grande successo ad Alassio nel weekend per 'Nick The Nightfly and Friends' con Dario Vergassola, Simona Bencini e. Gli artisti hanno firmato le piastrelle del Muretto

Catania - Torna in Sicilia Fabio Concato Dedalomultimedia

Fabio Concato a Catania e Palermo Madonie Live

Delicato, intimista, personale. FABIO CONCATO è fra i pochi artisti ad aver compreso la bellezza di far vivere le proprie intuizioni spostandosi verso la gente. Torna in Sicilia con il Musico ambulant ...Delicato, intimista, personale. Fabio Concato è fra i pochi artisti ad aver compreso la bellezza di far vivere le proprie intuizioni spostandosi verso la gente. Torna in Sicilia con il Musico ambulant ...