F1 | Horner | “Verstappen il migliore | a Suzuka ha risposto a qualcuno…”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Dopo il passo falso di Singapore, Maxè tornato a dominare in Giappone. Al Gran Premio a, il campione del mondo olandese, che scattava dalla pole position, ha dominato dal semaforo verde fino alla bandiera a scacchi. Frutto anche di una voglia di riscatto confessata al team principal Red Bull, Christian. È quest’ultimo alla BBC a svelare un retroscena: “Mercoledì scorso ho giocato a padel con Max ed era davvero motivato, mi ha detto ‘voglio vincere la gara con 20 secondi’. E in effetti è arrivato a meno di un secondo dal farlo. Si è capito fin dal primo giro nelle prove libere 1, quando con gomma dura è andato 1,7 secondi più veloce rispetto a tutti quelli che avevano gomme medie o soft, facendo capire di essere totalmente concentrato su questo obiettivo”. Poi aggiunge: “Max ama quella pista, è uno dei ...

