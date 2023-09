Exodus – Dei e Re | la trama del film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ladi– Dei e Re,del 2014 diretto da Ridley Scott, racconta la storia biblica di Mosè e del suo antagonista Ramses. Una vicenda che affonda nella notte dei tempi e che al cinema è stata rappresentata in cult movie assoluti cime I dieci comandamenti. Nel cast, è Christian Bale a vestire i panni del leader ebraico, mentre Joel Edgerton è il violento faraone. Al centro delladi– Dei e Re, Mosè, un bambino di origine ebraica che la madre vuol salvare dalla persecuzione voluta dal Faraone. Lo affida così al Nilo, mettendolo in una cesta. Viene trovato dalla sorella del Faraone che lo adotta e lo cresce come se fosse suo figlio. Mosè, ovvero salvato dalle acque, diventa ben presto il prediletto di Seti. Il quale non stima il suo vero figlio, Ramses. Alla vigilia della ...