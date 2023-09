Ex Ilva | il governo conferma l’impegno con i sindacati | prioritaria la decarbonizzazione

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si è tenuta oggi, a Palazzo Chigi, una riunione tra ile le confederazioni sindacali sull’exdi Taranto. Al tavolo hanno presenziato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e i vertici nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, Ugl e Usb. Ex, ilassicuraper una soluzione di prospettiva Dopo aver ascoltato le considerazioni dei rappresentanti dei lavoratori in merito alle complesse questioni che caratterizzano da decenni l’impianto siderurgico, ilha ricordato le misure finora adottate per ...

Via libera all’emendamento del governo per la decarbonizzazione dell’ex Ilva di Taranto. Lo comunica Palazzo Chigi in una nota. “È stato approvato ...

Lo sfogo in un'intervista rilasciata alla Gazzetta del Mezzogiorno in cui Benrabé afferma che lo stabilimento siderurgico più importante di Italia ...

"Il, che considera l'incontro di oggi come la tappa di un percorso in atto e che è ben consapevole dell'urgenza degli interventi, ha ribadito l'impegno a dare soluzioni di prospettiva, ..."Il, che considera l'incontro di oggi come la tappa di un percorso in atto e che e' ben ... Lo afferma Palazzo Chigi in una nota, al termine del confronto con i sindacati sulla vertenza Ex. "...

Ex-Ilva, dopo il confronto sindacati insoddisfatti: «Passo indietro del Governo, negoziati con Mittal ma tante incertezze». Palazzo Chigi ribatte: «Interlocuzioni per soluzione e prospettive» La Gazzetta del Mezzogiorno

Ex Ilva: cominciato a Roma il confronto tra Governo e sindacati RaiNews

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Il governo, che considera l’incontro di oggi" con i sindacati sull'ex Ilva di Taranto "come la tappa di un percorso in atto e che è ben consapevole dell’urgenza degli inter ...sulla verifica del concreto impegno del socio privato al rilancio dell'impianto e sulla garanzia della sicurezza negli stabilimenti". E' quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi dopo ...