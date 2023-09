Evergrande | il presidente Hui Ka Yan è sotto controllo della polizia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Svolta nel caso del gruppo immobiliare più indebitato del mondo: Hui è stato portato via dallacinese all’inizio di questo mese ed è monitorato in un luogo designato dalle autorità

Evergrande sull'orlo della liquidazione, con la crisi immobiliare che peggiora sempre di più e mette nei guai la già difficile ripresa economica della Cina. Cosa può accadereLa storia del costruttore cinese Hui Ka Yan che voleva essere «grande per sempre». Arrestati anche altri dirigenti del gruppo immobiliare, indebitato per 327 miliardi di dollari ...