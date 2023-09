Evergrande | il crac immobiliare che fa tremare il mondo | ora il fondatore miliardario è in «sorveglianza domiciliare»

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La storia del costruttore cinese Hui Ka Yan che voleva essere «grande per sempre». Arrestati anche altri dirigenti del gruppo, indebitato per 327 miliardi di dollari

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PECHINO — Non si vede e non si sente da tempo il fondatore di Evergrande, uomo con ottime connessioni nel Partito comunista e ora protagonista di uno sprofondo rosso che ha ...Hui Ka Yan si è fatto dal nulla: nato poverissimo, ha cavalcato la spinta immobiliare per costruire un impero. Ora è in “sorveglianza residenziale”. La ...