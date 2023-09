Evacuati 350 studenti per tosse e bruciore alle mucose | ipotesi spray al peperoncino per scherzo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa mattina in una scuola secondaria di secondo grado in provincia di Piacenza, sono stati fatti evacuare circa 350, dopo che alcuni di loro hanno avvertito sintomi fra cui. L'articolo .

Nella mattinata del 27 settembre la preside dell'Istituto comprensivo E. Mattei a Fiorenzuola ha evacuato circaalunni del plesso adibito a ragioneria a seguito verosimile diffusione all'interno di sostanza tipo spray al peperoncino. Molti alunni hanno lamentato tosse e pertanto sono stati fatti affluire ...

