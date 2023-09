Europee | ci saremo Asse con Paragone Alemanno svela il suo piano

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 27 settembre 2023) "Noi vogliamo aggregare tutte le persone, al di là della destra e sinistra, che sono in difficoltà in questo contesto sociale e sperano in un cambiamento profondo dell’Italia. In particolare ci rivolgiamo a chi proviene dal centrodestra ed è rimasto deluso da... Segui su affaritaliani.it