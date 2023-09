Estorsori chiedono pizzo | in cella due esponenti del clan Esposito di Sessa Aurunca

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri hanno fermato su ordine della Procura di Napoli (Direzione Distrettuale Antimafia) duedeldi(Caserta) per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso commessa ai danni di un imprenditore del posto. Si tratta di Emilio, 49enne nipote del capodetenuto Mario, e di Francesco Di Marzo di 75 anni. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di, coordinati dalla Dda, è partita nell’aprile scorso; i duesono stati seguiti e intercettati, ed è emerso che gli indagati, fino a pochi giorni fa, si sono presentati da un imprenditore lattiero-caseario di Cellole per ...

