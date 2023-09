Estate fino a ottobre con anticiclone Apollo | previsioni meteo di oggi sull’Italia

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – L'non è finita in Italia,27 settembre il caldo domina la scena in particolare al Centro e al Nord, da Roma e Milano, con temperature oltre i 30 gradi e destinate a rimanere sopra la media. Il trend proseguirà verso il weekend e l'inizio di. Le giornate più calde saranno quelle di domenica 1 e lunedì 2con 33 gradi intorno a Forlì, 32°C a Bolzano e Firenze, 31°C a Benevento, Ferrara, Oristano, Taranto e Terni. Roma oscillerà per almeno una settimana, costantemente, intorno ai 30 gradi di massima, un valore tipico di giugno. A sud, il maltempo si affaccia tra la Calabria e la Sicilia con residui acquazzoni anche nei prossimi giorni. La situazionesinottica vede infatti l'espansione eccezionale dell'africano ...