Esselunga | il cortometraggio rivela la chiave per una differente lettura del mondo

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La pubblicità dista suscitando infinite polemiche, nonostante l’innegabile ed evidente bellezza della narrazione, nonché la profondità di metodo e contenuto. La merce venduta, in questo caso un semplice frutto, viene investita di un senso metaforico, di una speranza e di una progettualità del tutto inattese. L’oggetto non possiede mai un valore assoluto, quantificabile oggettivamente, quest’ultimo oscilla in base al giudizio attribuito dall’uomo allo stesso. Una pesca come occasione, o perno, di discernimento, unadidel. Dal benessere indifferenziato all’essere bene storicamente situato, nelle pieghe degli affetti e dei legami più cari. Un dono per avvicinare e per medicare le ferite dell’animo. Un gesto poetico, delicato, ma potentissimo. Una rivoluzione ...