Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Presidente Giorgia Meloni , vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati ma che non dice nemmeno una ...

Lo spotcome è ormai arcinnoto ha sollevato un polverone. Tutta colpa della pubblicità proposta in ... L'Italia attende risposte', scrive su Twitter Nicola. Il segretario di ...". Così Nicoladi Sinistra Italiana su twitter.

Esselunga: Fratoianni a Meloni, 'il problema è che la pesca sta diventando un lusso' La Gazzetta del Mezzogiorno

Esselunga, Fratoianni e la teoria del complotto: "Perché Meloni parla dello spot" Liberoquotidiano.it

La pubblicità di un supermercato manda in tilt la sinistra. Da giorni si parla del nuovo spot di Esselunga, quello in cui una bambina che la ...Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Presidente Giorgia Meloni, vedo che commenta lo spot di una nota catena di supermercati ma che non dice nemmeno una parola sul carrello della spesa di milioni italiani, se ...