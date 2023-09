Esselunga e il nuovo spot della ‘Pesca’ | cosa ne pensano i politici

Il nuovo spot Esselunga è un Mulino grigio : la tristezza esasperata è vagamente patetica Il nuovo spot Esselunga è fondamentalmente un “Mulino grigio” in cui per colazione non ci sono biscotti e saccottini fragranti, ma una pesca presa ...

“Questa pesca te la manda la mamma” - il nuovo spot di Esselunga fa discutere : “I bimbi soffrono - non si specula sui genitori separati” No, non è la solita immagine questa. La famigliola felice a colazione. Con la mamma e il papà sorridenti che giocano con i pargoli prima di uscire ...

Esselunga è al centro di una polemica per il suo nuovo spot Sta facendo discutere il nuovo spot di Esselunga che ha come protagonisti una bambina e due genitori separati. La pubblicità, andata in onda per la ...

Esselunga è al centro di una polemica per il suo nuovo spot Sta facendo discutere il nuovo spot di Esselunga che ha come protagonisti una bambina e due genitori separati. La pubblicità, andata in onda per la ...