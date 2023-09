Eredivisie | Psv | notte in testa da solo?

(Di mercoledì 27 settembre 2023), oggi in campo Psv-Go Ahead Eagles: per la squadra di Bosz è l’occasione di poter trascorrere unain solitaria inOggi l’vivrà due delle gare della terza giornata, rinviate per permettere alle squadre impegnate nelle gare di accesso alle coppe europee di prepararle meglio. Oltre a Twente-Vitesse, si gioca alle ore 18.45 Psv-Go Ahead Eagles (diretta su Mola Tv). Per la formazione di Eindhoven è l’occasione per passare unain, in attesa di Az Alkmaar-Heracles di domani. La squadra guidata da Peter Bosz sta viaggiando alla grande, 5 vittorie in altrettante gare e un Luuk de Jong che si sta comportando da grande leader. Sono già 9 le reti messe a segno (4 in campionato, 5 in Europa) a cui vanno aggiunti 6 assist in stagione. Peraltro, ...

, oggi in campo- Go Ahead Eagles: per la squadra di Bosz è l'occasione di poter trascorrere una notte in solitaria in testa Oggi l'vivrà due delle gare della terza giornata, ......

