Empoli Salernitana | le probabili formazioni | Sousa ritrova Dia

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Questa sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli eQuesta sera in campo in Serie A la sfida tra, ecco lecon le scelte di Andreazzoli e(4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, G. Pezzella; Ranocchia, Marin, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli.(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Jovane Cabral. All.