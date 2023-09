Empoli-Salernitana 1-0 LIVE | Kastanos vicino al pari

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Al Castellani, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Castellani,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 50? – Tiro pericoloso diche vaal gol 46? – Inizia il secondo tempo. 45? – Finisce il primo tempo. 34? – GOL per l’. Segna Baldanzi dopo una bella triangolazione. 21? – L’arbitro annulla il gol di Cabral per fuorigioco. 20? – Doppio miracolo di Ochoa. Il messicano respinge le conclusioni di Cancellieri e Walukiewicz. 10? – Inizio di gara caratterizzato ...

Al Castellani, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...L'avvio di partita dei toscani nella delicata sfida contro lanon è stato dei miglioriAurelio Andreazzoli era incredulo. L'allenatore ex Roma, subentrato sulla panchina dell'dopo l'addio di Paolo Zanetti, è stato costretto ad utilizzare due ...

Empoli-Salernitana 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Brutte notizie per la Salernitana. Neanche il tempo di ritrovare Boulaye Dia che la formazione granata deve fare a meno di un altro suo giocatore fondamentale. Si tratta di Antonio Candreva, ...Infortunio Candreva – Brutte notizie in casa Salernitana. L’allenatore Paulo Sousa perde Antonio Candreva, che è rimasto negli spogliatoi per via di un problema fisico. Al suo posto è subentrato Erik ...