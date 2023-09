Elettra Lamborghini e Afrojack in clinica detox per festeggiare l’anniversario

Leggi su dilei

(Di mercoledì 27 settembre 2023)festeggiano cinque anni di vita insieme. Qualche giorno fa, la bella cantante di Pistolero ha avvisato i suoi follower che sarebbe stata un po’ più assente del solito sui social, ma per un motivo particolare. I due infatti hanno deciso di regalarsi qualche giorno di relax in un posto che per loro è molto speciale.: cinque anni insieme all’insegna del relax La coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno in unain Svizzera peril loro anniversario. Una vacanza all’insegna del relax e lontana dai riflettori in un luogo che per loro è davvero molto speciale: la struttura, specializzata nelfisico e mentale, è infatti la stessa ...