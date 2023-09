EFL Cup | City fuori ai sedicesimi | passa il Newcastle! Il Chelsea elimina De Zerbi

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Sorprese in nella Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese (EFL): aivengonoti Brighton e Manchester, rispettivamente da...

Newcastle e Manchester City tornano ad affrontarsi in EFL Cup per la la prima volta dopo quasi nove anni. Allora si imposero a sorpresa i Magpies, ...

Dopo la vittoria nello storico derby del 13 agosto 2021 nel giorno del ritorno del Brentford in Premier League le Bees non hanno più battuto ...

Pochettino ha tanti infortunati e una marea di problemi, inclusa una pessima classifica, ma il principale problema del Chelsea in questo momento, ...

Pochettino ha tanti infortunati e una marea di problemi, inclusa una pessima classifica, ma il principale problema del Chelsea in questo momento, ...

Dopo la vittoria nello storico derby del 13 agosto 2021 nel giorno del ritorno del Brentford in Premier League le Bees non hanno più battuto ...

Newcastle e Manchester City tornano ad affrontarsi in EFL Cup per la la prima volta dopo quasi nove anni. Allora si imposero a sorpresa i Magpies, ...

...00 Kifisias - Lamia 17:00 Olympiakos - Aris 19:30 PAOK - Volos 19:30 GUATEMALA LIGA NACIONAL - APERTURA Zacapa - Antigua 03:00 Municipal - Deportivo Achuapa 23:00 INGHILTERRAAston Villa - ......45 Guingamp - Bordeaux 20:45 Paris FC - Laval 20:45 Quevilly Rouen - Angers 20:45 Rodez - Troyes 20:45 Valenciennes - Concarneau 20:45 GERMANIA DFB POKAL Munster - Bayern 20:45 INGHILTERRA...

EFL Cup, il Newcastel elimina il City. Il Chelsea fa fuori De Zerbi. Avanzano Arsenal e West Ham TUTTO mercato WEB

Chelsea-Brighton, il pronostico di EFL Cup: De Zerbi sfida Pochettino, occhio a MG e cartellini Footballnews24.it

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Info, streaming gratis e probabili formazioni del match tra Chelsea e Brighton, in scena oggi 27 settembre per il terzo turno di EFL Cup ...