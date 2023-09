Economia globale | Lomonaco | «L’inflazione frena la ripresa economica»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mentre l’mondiale, secondo le prospettive OCSE, mostra segnali diper il calo dei prezzi dell'energia, per il miglioramento del clima di fiducia delle imprese e dei consumatori e per la riapertura degli scambi commerciali con la Cina post pandemia, laresta comunque debole rispetto al passato a causa degli effetti delche, nonostante sia tendenzialmente in ribasso, continua a persistere. Nelle principali economie avanzateannua dovrebbe scendere dal 7,8% registrata nel 2022, al 6,1% prevista nel 2023 e al 4,7% prevista nel 2024; la diminuzione è conseguenza del calo dei prezzi, dell’energia, dei generi alimentari, e della diminuzione della domanda. Una sensibile riduzione deldovrebbe registrarsi entro la fine del prossimo ...