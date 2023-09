EA SPORTS FC Mobile GRATIS su Android e iOS

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Electronics Arts Inc celebra un importante traguardo con il rilascio di EAFC, un gioco che segna un nuovo inizio nell’esperienza calcistica su piattaforme. Disponibile per il download su App Store e Play Store per dispositivi iOS e, questo titolo promette di portare un’esperienza autentica del calcio direttamente nelle mani dei giocatori. Una Roster Stellare e una Variegata Selezione di Squadre Con oltre 15.000 giocatori con licenza completa, 650 squadre e più di 30 campionati, EAFCoffre una vasta gamma di opzioni per gli appassionati di calcio. Tra i campionati inclusi troviamo la prestigiosa UEFA Champions League, la rinomata Premier League, la dinamica LALIGA EA, la competitiva Bundesliga e molti ...

