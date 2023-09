EA FC 24 | premi Champions “Weekend League”!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 27 settembre 2023) In questa guida proveremo ad illustrare più in dettaglio come funzionanodellaLeague” su EA Sports FC 24 Come già anticipato da Electronic Arts nel Pitch Notes dedicato al lancio di Ultimate Team questa competizione (adesso denominata semplicemente “” anziché FUT) una delle novità più importanti riguarda l’assenza (sia pur non del tutto definitiva) dei “Red Player Pick“, le ormai note card rosse, in genere dei giocatori della Squadra della Settimana che, che saranno sostituiti, come vedremo più in dettaglio di seguito, con ricompense di valore equivalente. Questa modifica permetterà fra l’altro ad EA di adattare e soprattutto migliorare, man mano che si andrà avanti nel corso della stagione, idella ...