È un sognatore | Maria Zakharova | attacco frontale a Macron

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Botta e risposta tra Mosca e Parigi in seguito alla dichiarazione di Emmanuel. Il presidente francese, infatti, aveva affermato che la Russia è complice dell'Azerbaigian nel minacciare l'integrità territoriale dell'Armenia per quanto riguarda il conflitto del Nagorno-Karabakh. Pronta la replica della ministra degli Esteri russache in conferenza stampa ha detto: "È un, ha una ricca immaginazione. Forse sa qualcosa sull'integrità territoriale che nessun altro sa, vorrei che condividesse il suo punto di vista".