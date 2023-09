È tornato il Napoli | asfaltata l’Udinese 4-1

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Ilritrova la vittoria e il morale, battendo4-1. Osimhen e Kvaratskhelia brillano nella notte più delicata della stagione. CALCIO. Ilha ritrovato la strada della vittoria in modo spettacolare, travolgendo4-1 al ‘Diego Armando Maradona‘. La squadra di Rudi Garcia ha mostrato una prestazione convincente, mettendo fine a una serie di risultati negativi e ritrovando il morale.-Udinese 4-1: Dominio Azzurro da Inizio a Fine La partita è stata praticamente a senso unico. Ilha legittimato il suo dominio fin dai primi minuti, con un rigore trasformato da Piotr Zielinski e un gol di Victor Osimhen. La squadra ha continuato a spingere, aumentando il passivo nella ripresa con gol di Khvicha Kvaratskhelia, che ha rotto un ...

La prestazione di Anguissa è stata la migliore contro il Bologna. Nonostante fosse in dubbio prima della partita, il centrocampista ha recuperato la ...

Dalla Gazzetta Anguissa è uno dei pochi a prendere il voto della sufficienza, a differenza di molti altri compagni. 'Ha un ruolo più centrale in ...

Napoli-Udinese 4-1 NAPOLI Meret 6: quasi nessun rischio, fino alla rete di Samardzic . Non riesce ad opporsi. Di Lorenzo 6,5: instancabile. Fa su e ...

