“E così ho deciso” Con l’aiuto della sorella fa uccidere il marito | svolta sull’omicidio di Salvatore

(Di mercoledì 27 settembre 2023)choc a un anno dalla morte diBramucci. L’uomo era stato vittima di un omicidio avvenuto il 7 agosto del 2022 a Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo e oggi i carabinieri del comando provinciale di Viterbo hanno arrestato la moglievittima. La donna è ritenuta l’ideatrice del delitto. Ad arrestarla sono stati, nella mattinata di oggi mercoledì 27 settembre, i militari del comando provinciale di Viterbo su ordine del gip. Per questa vicenda sono state già arrestate tre persone, due uomini di Roma e Sabrina Bacchio, la cognatavittima e ladi Elisabetta. Per chi indaga la moglie sarebbe stata “la fonte originaria delle preziose informazioni necessarie al gruppo di fuoco per la pianificazione dell’azione delittuosa”. Leggi anche: Tre giovani vite spezzate ...