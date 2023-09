DPCM 60 CFU | monta la protesta per il costo esoso del percorso abilitante La blogger Giandomenico | “Così si pagano quasi 3mila euro” VIDEO

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La questione dei costi e delle tempistiche dei percorsi abilitanti per docenti è sempre più pressante. È un tema che affligge gli insegnanti, specialmente riguardo alle agevolazioni economiche e le scadenze per le domande. L'articolo60 CFU,laper ildel. La: “si

Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 settembre è stato pubblicato il DPCM che disciplina i percorsi abilitanti per i docenti, come previsto dal ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM sui percorsi abilitanti . Per capirne di più e rispondere alle vostre domande, la redazione di Orizzonte ...

Appuntamento per mercoledì 27 settembre alle 14:30 Leggi anche Percorsi abilitanti docenti, ecco ilin Gazzetta Ufficiale [scarica PDF]...(). Tuttavia, entrambe queste procedure saranno interrotte a partire dal 1° gennaio 2025, quando inizierà la procedura stabilita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (), che ...

DPCM 60 CFU, fino a 2500 euro per i percorsi abilitanti: ci saranno agevolazioni in base all’ISEE Alcune università stanno considerando l’idea [VIDEO] Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU: pubblicato il DPCM in Gazzetta Ufficiale Obiettivo Scuola

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 il Decreto con le nuove regole per l'abilitazione docenti. Ecco cosa cambia.Pubblicato il regolamento che definisce nel dettaglio le regole per la formazione iniziale e l'abilitazione: due passaggi basilari per arrivare al traguardo della docenza.