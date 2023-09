Donatella Versace | «Questo governo toglie alle persone il diritto di vivere come desiderano»

La notizia di oggi è quella dicon la sua frase: "il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come desiderano, la libertà di amare chi si vuole". ...'Qui in Italia non è mai stato così importante per noi sostenere le voci delle minoranze', ha scanditoricevendo da Marco Mengoni l' Equality ed Inclusivity Award, riconoscimento ...

I Sustainable Fashion Awards premiano Donatella Versace. E lei accusa: "Il nostro governo sta togliendo il... la Repubblica

Donatella Versace: “Il nostro governo sta cercando di togliere alle persone il diritto di vivere come… Il Fatto Quotidiano

Per me, questo non cambiò nulla. Lo amavo e non mi importava chi amasse». È una Donatella Versace in qualche modo inedita quella che abbiamo visto salire sul palco dei Sustainable Fashion Awards della ...La CNMI Sustainable Fashion Awards 2023, un evento che celebra l'arte, la sostenibilità e l'impegno civile, ha chiuso la settimana della moda di Milano. L'evento ha premiato coloro che si sono distint ...