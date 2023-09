Domenica 1° ottobre a Rigutino arriva il Giro delle Valli Aretine juniores

Leggi su lortica

(Di mercoledì 27 settembre 2023)prossima con partenza e arrivo a, si correrà ilper, 18esimo trofeo Butintoro, 10? trofeo Mario Giaccherini. Dopo ilper Elite e Under 23 vinto quest’anno da Cavallo, tocca alla gara per, organizzata sempre dalla Rigutinese del presidente Piero Rosini e nell’occasione con Tiberio Soldani in prima fila. Sarà’ l’ultima corsa pernel 2023 nel nostro territorio. Partenza alle 13,30. Dopo un primopianeggiante passando per Pieve al Toppo, Tegoleto, Montagnano, Frassineto,, la gara passerà da Castiglion Fiorentino, Camucia, l’ascesa suggestiva verso Cortona, quindi Ossaia, ...