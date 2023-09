Dollaro USA | l’egemonia sta davvero per finire?

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La crescente importanza economica dei mercati emergenti, che prevediamo aumenterà dal circa 44% dell’economia mondiale al 56% entro il 2050, aumenta la possibilità per i policymaker dei mercati emergenti di influenzare maggiormente il commercio globale e i flussi finanziari, e la loro potenziale capacità di guidare una tendenza di “dedollarizazione” nel fatturato del commercio globale e nei flussi finanziari più ampi, è considerevole.USA,sta per? Lo scrive Michael Langham, Emerging Markets Analyst di abrdn in una lunga analisti nella quale spiega che “le riserve in valuta estera potrebbero anche riflettere potenzialmente una minore volontà di detenere attività in dollari. La quota delstatunitense nelle riserve ufficiali di cambio è declinata gradualmente, diminuendo di oltre 10 ...