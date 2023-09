Dl Migranti | stralciato l’intervento della Guardia costiera negli hotspot | ecco cosa rimane nel decreto

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Secondo le stime, entro fine 2023, in Italia saranno sbarcati circa 200 mila. Numeri da record per un singolo anno solare. Così, il governo sceglie di intervenire di nuovo sulla materia. Dopo il dl Cutro, il Consiglio dei ministri di oggi, 27 settembre, vara il cosiddetto dl. Rispetto alla bozza circolatascorsi giorni, sono stati eliminati 2 dei 13 articoli previsti. La differenza principale riguarda lae la possibilità di intervenirein caso di arrivi consistenti e ravvicinati sulle coste italiane. Resta invariato l’impianto generale del provvedimento, nonostante le proteste arrivate dalle opposizioni, dal mondo delle associazioni non governative e dalla chiesa cattolica. «C’è preoccupazione di fronte al rischio ...

Il decreto, sottolineano fonti di governo, "prevede la possibilità di svolgere più rapidamente gli accertamenti per verificare l'età del minore straniero non accompagnato". Mentre il secondo ...... con un doppio consiglio dei ministri chiamato a varare un nuovo decreto, un provvedimento ... Le c ommissioni Ambiente e Industria hannoun quinto degli emendamenti (112 gli ...

Dl Migranti, stralciato l'intervento della Guardia costiera negli ... Open

Il Fatto di Domani del 27 Settembre 2023 Il Fatto Quotidiano

Matteo Salvini non molla e anche se non si sono placate le polemiche sul condono edilizio tira dritto e, anzi, rilancia un suo vecchio cavallo ...La situazione della Germania di fronte all'aumento dei flussi di migranti è "drammatica", in particolare nei Laender orientali come la ...