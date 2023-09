Dl asset | Magni Avs | ' al fianco dei lavoratori ex Alitalia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Alleanza Verdi e Sinistra è aldella giusta protesta deiexlicenziati ingiustamente e rimasti senza lavoro dopo la trasformazione in Ita. Ora, oltre al danno la beffa: prima licenziati e poi obbligati alla restituzione degli ammortizzatori. L'Inps, infatti, sta richiedendo aireintegrati giudizialmente, anche dopo anni dal licenziamento, la restituzione degli importi ricevuti per gli ammortizzatori usufruiti". Lo afferma il senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra Tino, che questa mattina ha partecipato al presidio degli exsotto al Senato. "Questa situazione assurda - prosegue - sta mettendo in difficoltà i, da una parte contenti per il reintegro al ...