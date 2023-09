Djokovic | stavolta sono guai | frecciata in diretta | tifosi in apprensione

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 27 settembre 2023)per Novak, arriva unain: idel serboin. La stagione tennistica 2023 è alle battute finali. Mancano sempre meno tornei alle ATP Finals di Torino che si disputeranno dal 12 al 19 novembre. Il sogno di ogni tennista è quello di concludere l’anno da numero uno in classifica. Questa stagionee Alcaraz non hanno sicuramente deluso le aspettative. Il tennista serbo ha vinto tre dei quattro tornei slam. Il primo è stato l’Australian Open in cui in finale ha battuto Tsitsipas. Il secondo è stato il Roland Garros contro Ruud. Il terzo, invece, è stato l’US Open dove in finale ha battuto Medvedev. L’unico slam che non ha vinto è stato il torneo di ...