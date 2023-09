Djokovic | “Sinner insieme ad Alcaraz è il futuro del tennis”

...il match point contro Daniil Medvedev Daniil Medvedev dopo la sconfitta con Novak: 'Ho molti rimpianti' Entry list Atp Shanghai: Daniil Medvedev difende il titolo, presente JannikNovakincorona Carlos Alcaraz e scommette su Jannik. Il serbo, numero 1 del tennis mondiale, a Roma per la Ryder Cup 2023 di golf risponde alle domande sul suo 'lavoro' e sui colleghi più ...

Daniil Medvedev è uscito a testa alta dagli Us Open perdendo in finale contro Novak Djokovic. Questo finale di stagione prosegue in veloce e per il tennista russo sarà la prima volta all’Atp di ...Novak Djokovic alla Ryder Cup. Non è un'allucinazione, ma è quel che succede quando l'All Star Match ha luogo in quel del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma). Il numero 1 AT ...