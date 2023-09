Djokovic | “Sinner con Alcaraz è il futuro del tennis”

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakincorona Carlose scommette su Jannik. Il serbo, numero 1 delmondiale, a Roma per la Ryder Cup 2023 di golf risponde alle domande sul suo 'lavoro' e sui colleghi più giovani. "Jannikgioca molto bene, è uno dei giocatori più importanti nelin questo momento, con Carlosè ildel. E' una persona anche molto buona, lavora tanto. E' molto giovane e la strada per lui è buona, ha la mentalità del campione e sarà definitivamente uno dei giocatori da battere a Torino nelle Atp Finals", dice, che pensa già alle Atp Finals di Torino dove molto probabilmente avrà anchetra gli avversari. "Io a Torino ho avuto ...

Aggiornamenti importanti per la classifica mondiale del tennis maschile. Gli US Open sono andati in archivio e Novak Djokovic , vincitore del Major a ...

L’ex tennista Bertolucci in esclusiva ai nostri microfoni: “Molto bene Arnaldi. Musetti sinceramente non bene. Mi aspettavo molto di più”. Dal ...

Novak Djokovic alla Ryder Cup. Non è un’allucinazione, ma è quel che succede quando l’All Star Match ha luogo in quel del Marco Simone Golf & ...

Ranking 25/09/2023 Djokovic in vetta, stabile Sinner. Crolla Sonego Tennis World Italia

