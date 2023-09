(Di mercoledì 27 settembre 2023): una conclusione al di la? dello streaming Financial Times, pag. 18 Per annihanno combattuto una battaglia per. Il servizio di streaming video è uno dei più popolari negli Stati Uniti, con programmi di successo come The Bear e Only Murders in the Building che hanno aiutato la piattaforma ad accumulare più di 48 milioni di abbonati. Ciò lo rende un bene prezioso da possedere nella battaglia per la supremazia dello streaming, una battaglia che è già costata molto denaro a queste due società., che possiede due terzi di, vuole rilevare il restante 33% di. La mossa ha senso per entrambe le parti. Combinando i contenuti più per adulti dicon gli ...

Bob Iger della, Ted Sarandos di Netflix, David Zaslav di Discovery e Donna Langley, presidente del gruppo NBCUniversal Studio di, erano tutti al tavolo delle trattative per la seconda ...... "L'Art dans le jeu vidéo", "L'Art de Blue Sky", "L'Art des Studios d'Animation Walt, le ... NBC Universal è una controllata diCorporation . - Pubblicità -

Disney e Comcast: si avvicina un accordo per Hulu TvZoom

Disney/Comcast: tug of war for Hulu ropes in House of Mouse Financial Times

Under 2019 agreement both companies agreed that either side could initiate a sale or purchase of all of company from January 2024 ...Under 2019 agreement both companies agreed that either side could initiate a sale or purchase of all of company from January 2024 ...