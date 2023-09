Diretta Sarri | segui le parole dopo Lazio - Torino LIVE

ROMA - Non ingrana la marcia in campionato la Lazio di Sarri . Con il Monza è solo 1 - 1 dopo il gol di Immobile (rigore) e il pareggio di ...

ROMA - La sfida tra Maurizio Sarri e Raffaele Palladino termina per entrambi con l'amaro in bocca. Lazio - Monza finisce 1 - 1 allo stadio Olimpico ...

Quattro punti in cinque giornate. Pochi. Serve la svolta in casa Lazio che questa sera ospita il Torino reduce dal pareggio interno contro la Roma. ...

ROMA - Contava il risultato più che la prestazione, che comunque è stata solida e concreta. La Lazio torna a vincere, lo fa per la prima volta in ...

ROMA - La Lazio torna alla vittoria in campionato grazie ai gol di Vecino e Zaccagni, che stendono 2 - 0 il Torino. Può sorridereche tra poco analizzerà intv la partita: segui le sue parole in tempo reale ...Ritrova il sorriso, che mette in tasca tre punti fondamentali per dare una svolta alla stagione. Sabato c'è il ...

Seguite con noi la diretta testuale della sfida tra Lazio e Torino, valida per la sesta giornata di Serie Sesta giornata di Serie A, il Torino di Ivan Juric sfida la Lazio di Maurizio Sarri. I granata ...La sblocca Vecino, ma è Zaccagni a certificare la vittoria per gli uomini di Maurizio Sarri. Per la Lazio, adesso, è testa alla sfida contro il Milan, in programma sabato 30 settembre.