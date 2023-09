Diretta Rudi Garcia | LIVE le parole dell' allenatore dopo Napoli - Udinese

NAPOLI -Garcia commenta la partita del suo Napoli, tornato alla vittoria contro l'Udinese. L'allenatore francese dice la sua ai microfoni delle televisioni collegate e in conferenza stampa, dopo il match ...Garcia (Lapresse) - calciomercato.itDi fronte, Di Lorenzo e compagni troveranno una squadra in crisi di risultati e di gioco, come testimoniano i soli tre punti conquistati in classifica e l'...

Diretta Rudi Garcia: LIVE le parole dell'allenatore dopo Napoli ... Corriere dello Sport

Diretta Napoli-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Napoli Udinese - La partita di campionato della sesta giornata del calendario di Serie A che si giocherà col turno infrasettimanale allo stadio Diego Armando Maradona. Due squadre in cerca di riscatto ...Dopo il pari e le polemiche di Bologna, il Napoli di Rudi Garcia torna in campo nel turno infrasettimanale di campionato. Allo stadio Maradona arriva l'Udinese di Sottil, un altro allenatore ...