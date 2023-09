Dipende dal suo umore | Juve | indiscrezioni esplosive su Federico Chiesa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023)al centro del villaggio bianconero è una buona idea, il problema è che è l'unica. O perlomeno è l'unica visibile. Lantusda, dalle sue iniziative e dal suo. Per ora funziona, l'italiano viene raggiunto facilmente dai compagni, si mette in moto spesso e arriva al tiro con frequenza, ma è l'unico sfogo offensivo della squadra. Senza Vlahovic al suo fianco ma con un Milik arrugginito dalla panchina e incapace di stoppare palloni facili fino al gol del vantaggio, lanza si accentua. Solopermette alla squadra di distendersi verso la porta avversaria, solooffre una traccia tra le maglie avversarie, solosi muove senza il pallone. Questa, per inciso, è una caratteristica del ...