Dionisi | «Contro l’Inter non semplice | serve coraggio e qualità!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Prima sconfitta stagionale del, dopo cinque vittorie consecutive. Sorride, invece, il Sassuolo il cui allenatoreviene intercettato da Sky Sport 24. DETERMINANTE –cadeil Sassuolo e perde il primato d’imbattibilità in campionato. Dopo la sesta sfida di Serie A Alessiodichiara: «Riportato sul campo quello che vorremmo fare sempre. In queste partite ci riusciamo di più, peccato che in altre ci riusciamo meno. Ovviamente abbiamo qualità e se mettiamonella partita la nostra qualità viene fuori. Berardi è il nostro top player. Tutte le squadre hanno giocatore determinanti e lui per noi lo è. Non solo nei numeri ma anche nella personalità. La squadra lo ricerca e si affida a lui e gli avversari sanno che qualità ha. Ha fatto un gol ...