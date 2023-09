Dinosauri in città | un viaggio nel tempo

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Arriva anche a Milano Segrate la mostra “in”. Esemplari robotizzati e a grandezza naturale per uno straordinarionel. Dal 30 settembre Milano Segrate, accanto al Centro Esposizioni Novegro.in: esemplari robotizzati a grandezza naturale E se un gruppo disbarcasse improvvisamente in una metropoli? Dopo il successo registrato

...didattico in simultanea per una gara on line tra le quinte classi dei licei scientifici di 8... incisioni rupestri, coralligeno, bradisismo, minerali, ammoniti, ossidiane, impronte di, ...... Genova, Torino anche Milano si prepara ad ospitare un grande evento come 'in', dal 30 settembre a Milano Segrate, accanto al Centro Esposizioni Novegro. C'è stato un tempo in cui ...

Dinosauri in città: esemplari robotizzati a grandezza naturale Periodico Daily - Notizie