Devo abbassare il livello del dibattito | Mazza asfalta i maestrini della sinistra | gelo in studio

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Mauro, ospite inda Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, nella puntata del 26 settembre, si rivolge così al conduttore: "Ti chiedo scusa,ildel, abbassarlo tanto da far toccare la realtà. Questa è la bolla". Per così dire accerchiato da ospiti di, il giornalista ed ex direttore del Tg2, li mette tutti a tacere: "Zan, Piccolotti e la professoressa Di Cesare raccontano una realtà che non esiste". E ancora, rivolgendosi direttamente a loro che già si sono infastiditi: "Voi raccontante una realtà diversa da quella reale". Qui l'intervento di Mauroa DiMartedì Quindi Maurogli sbatte in faccia la realtà, quella che loro non riescono a vedere: "Se oggi si ...