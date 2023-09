(Di mercoledì 27 settembre 2023) Domenica 24 Settembre allaWorld Hall disi è tenuta la prima delle due serate di NJPW, evento che si tiene annualmente subito dopo il G1 Climax. In questaverranno esaminati solamente i match principali e quindi non verranno considerati i tag team match a più persone. Ma prima di procedere a parlare dell’evento, occorre riepilogare cosa è successo durante il tour. i Durante il Road totour che si sta tenendo da inizio settembre e terminerà poco prima dello show a Ryogoku, Zack Sabre Jr. ha difeso con successo l’NJPW World Television Title prima contro Ryohei Oiwa e poi contro Satoshi Kojima, mentre Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi e Tomohiro Ishii hanno difeso con successo i NEVER Openweight Six Man Tag Team Title contro Togi Makabe, Hiroyoshi Tenzan e ...

Destruction in Kobe 2023 – Review Zona Wrestling

NJPW Destruction in Kobe - Review The Shield Of Wrestling

Durante l'evento "Destruction in Kobe", tenutosi nella giornata di ieri, Yota Tsuji ha sfidato Will Ospreay per l'IWGP UK Championship. Sebbene Tsuji sia stato in grado di portare l'Aerial Assassin al ...La compagnia di Stamford sembrava interessata ad un nuovo accordo con una compagnia inglese indipendente, ma non è andata benissimo ...