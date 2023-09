“Depotenzia i giocatori e allontana la gente dal calcio” | Adani critica Allegri dopo il primo passo falso della Juve

(Di mercoledì 27 settembre 2023)la prima sconfitta in campionato, nella partita finita 4-2 contro il Sassuolo, lantus e il suo allenatore sono di nuovo sotto attacco: particolarmente critico nei confronti di Massimilianoè stato Daniele, ex calciatore, oggi commentatore e opinionista televisivo, da sempre uno dei più feroci detrattori del tecnico livornese, con il quale non sono mancati memorabili screzi in diretta televisiva.è intervenuto su Twitch alla Bobo Tv, nella puntata del lunedì dove si commenta l’ultimo turno di Serie A: nell’appuntamento del 25 settembre un argomento caldo è stato proprio il ko, insieme alle difficoltà del Napoli campione d’Italia e al filotto di vittorie dell’Inter. Ildei bianconeri ...

Un k.o. a sorpresa e che fa male, quello arrivato sabato a Sassuolo. Un 4 - 2 dettato da tanti errori per la Juve, in particolare quelli di Szczesny e di Gatti. Una squadra che sembra non poter mai ...Perché la Juvei suoiVolete farmi credere che i centrocampisti della Juve sono inferiori a Boloca e Matheus Henrique . La Juve ha pagato 50 milioni Bremer convocato dal Brasile,...

Nella puntata della Bobo TV l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato del momento burrascoso in casa Napoli.