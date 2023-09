Delalibra | in anteprima il video del singolo d’esordio ‘Needle’

Leggi su funweek

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Si intitola Needle (Alta Sierra srl /Artist First) ildi(nome d’arte di Diego Ferrari), in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 22 settembre. Needle presenta sonorità allegre e piene di energia, un mix di suoni elettronici che vanno dall’house pop al pop anni ‘00. Si tratta di un brano che contiene un messaggio di speranza, perché anche nei momenti peggiori – come ad esempio la maledizione dell’arcolaio – c’è sempre un modo per risvegliarsi da quel sonno eterno. A rafforzare ciò i colori intensi e gli outfit più che originali che caratterizzano la personalità dell’artista bolognese. «Sono entusiasta di condividere Needle con altre persone. Questa traccia dance pop è come un incantesimo che cattura l’attenzione e ti fa ballare senza sosta. È ...