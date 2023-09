Deficit oltre il 4% e Pil gonfiato | il Governo dà i numeri sulla manovra e spera che Bruxelles se la beva

(Di mercoledì 27 settembre 2023) La Nadef licenziata dal Consiglio dei ministri non solo sfora apertamente il tetto del 3% per il 2024 (con le regole Ue in vigore) ma stima il Pil all'1,2% contro tutte le previsioni di Fmi, Ocse, S&P e persino della stessa Commissione. Così ilrischia di andare benil 4,3% previsto da Giorgetti, che non a caso implora clemenza

Giorgetti ha infine chiarito che non verrà rispettato il rapporto/PIL del 3 per cento, in quanto il Governo non intende adottare politiche che contribuiscono a determinare,la politica ...... un ammontare molto più elevato di debito viene rifinanziato ai tassi attuali che sono più elevati;ai costi di rollover del debito, ilfiscale degli Stati Uniti rimane ...

Cosa contiene la Nadef e cosa prevede in prospettiva per le movimentazioni delle casse dello Stato: sale il debito per colpa del Superbonus.Una dote di 13-14 milardi dal deficit cui si aggiungeranno 2 miliardi dalla spending review, oltre ad altre entrate ancora da definire.