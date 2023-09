Decreto migranti | stretta sulle espulsioni e sui falsi minorenni Tutte le donne considerate vulnerabili

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Lae sui "" è contenuta nellegge "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’Interno", approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Ecco le principali misure contenute nei 13 articoli.PIU' FACILI Sarà possibile allontanare...

E’ in arrivo il terzo decreto che segna l’ennesima stretta sui Migranti . Grande attesa per il Consiglio dei ministri programmato per le 18.30 di ...

... la formulazione definitiva come sempre si scoprirà in Gazzetta ufficiale. Per stabilire l'età saranno previsti immediati rilievi dattiloscopici e ...

Arriva la nuova stretta suidel governo Meloni. Ilsul tavolo del Cdm prevede, tra le altre cose, espulsioni più facili per irregolari, più controlli sui visti di ingresso e la verifica dell'età dei minori non ...Le principali riguardano l'espulsione in caso di pericoli per l'ordine pubblico e l'accertamento dell'età dei minori non ...

Migranti, il Garante per l’infanzia boccia il decreto del governo sui minori: “Stretta che li… Il Fatto Quotidiano

È terminato, dopo poco più di un’ora, il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il Cdm ha approvato la Nadef, la cornice che ...La stretta sulle espulsioni e sui "falsi minorenni" è contenuta nel decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione ...