Decreto migranti 2023 | espulsioni e minori | cosa ha detto Piantedosi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il ministro dell'Interno illustra il provvedimentoper i maggiorenni, novità per i, tutele per tutte le donne. Ilprende forma, dopo la raffica di sbarchi delle scorse settimane a Lampedusa, e dopo il via libera del Consiglio dei ministri è il ministro dell’Interno, Matteo, ad illustrare in conferenza stampa il provvedimento varato dal governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. ”Questo è unlegge d’urgenza” che si snoda ”in 11 articoli”, dice. “Ilinterviene in materia di espulsione di soggetti pericolosi prevedendo una rifinitura della normativa. Per quanto riguarda i lungo soggiornanti viene precisato che l’esplusione” quando ci ”sono gravi ...