Storie e incontri con talenti italiani che hanno conquistato la Francia" (Rizzoli),, pp. 300, 17,58 . Dal capitolo "Méfiance " Giuliano da Empoli"....(12/1 + 12/0 nella Puteolana) 77 - Lamine Gningue (Proveniente dal Napoli - 2004) (20/0 nella Primavera) 13 - Axel Lucas (Proveniente dal Stade Brest 29 - 2005) (25/0 nell'Under 19) 8 -...

Dario Maltese: “La rivalità tra Francia e Italia è un luogo comune” ilGiornale.it

Giuliano da Empoli ha conquistato la Francia indagando sul mistero del potere Linkiesta.it

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...