Dare voce al paziente per migliorare la Sanità Ecco come

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il Servizio Sanitario Nazionale sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua storia. È quindi necessario e indispensabile ripensare le politiche sanitarie e quelle regolatorie in modo da guil’innovazione, assicurarsi la sostenibilità del sistema e garantire l’aderenza terapeutica: in poche parole, essere al fianco del. Le lacune del Sistema Se l’obiettivo vuole essere quello dila vita dei pazienti, ascoltare il loro punto di vista sull’esito di un trattamento è imprescindibile. Sfortunatamente però, a differenza di quanto accade in altri Paesi, in Italia esiste un disallineamento nel modo in cui i pazienti vengono coinvolti nei percorsi decisionali e terapeutici rispetto all’esigenza di standardizzazione dei dati richiesta dal processo di innovazione. E i cambiamenti a cui il Servizio Sanitario Nazionale ...